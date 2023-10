L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sull’importanza Mirko Pigliacelli per il Palermo.

Da quando è arrivato, nell’estate 2022, non ha mai saltato neppure un minuto di nessuna partita. Nel calcio del turn over quasi obbligato, ecco il record di Mirko Pigliacelli, che è vero che gioca portiere ma ha anche comunque avuto alle spalle competitori di un certo livello, prima Massolo, eroe della promozione dalla C, adesso Desplanches, titolare dell’Italia under 21 cui tutti predicono un futuro radioso.

Per il momento, la serie di Mirko è intonsa e per certi versi clamorosa: gioca sempre lui, è giunto alle soglie delle 50 partite in rosanero (siamo a quota 49), ha cominciato a difendere la porta nella Coppa Italia dell’estate scorsa, nel periodo di passaggio da Baldini a Corini, fino ad oggi non ha mai smesso, diventando di fatto uno dei leader di una squadra che mira a diventare grande.

A Palermo si rimetteva in gioco, tornando in Italia dopo gli anni, comunque felici, in Romania: 4 stagioni nell’Universitatea Craiova, dove, accertata la sua capacità con i piedi. erano arrivati anche a fargli calciare i rigori. La qualità di distribuire il gioco non l’ha persa, anzi, Corini lo ha coinvolto sin dall’inizio in un ruolo non certo passivo da “estremo difensore”, ma di portiere che sa partecipare allo sviluppo della manovra. Pigliacelli in materia si è sempre un po’ schermito, chiarendo che lui rimane della scuola in cui “il compito principale del portiere è non prendere gol”.