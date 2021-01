L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle ultime trattative in Serie B.

Dopo l’arrivo di Odgaard e Sorensen, il Pescara non si ferma e tiene d’occhio Manaj.





Trattativa in stand-by tra Cosenza e Ascoli per il centrocampista Gerbo. Dovrebbe essere fatta per il trasferimento di Trotta in Calabria.