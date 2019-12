L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo: «Ci prendiamo i fischi, ma sono dovuti al rammarico di non aver vinto. C’è delusione per il risultato. Abbiamo sbagliato due rigori e creato diverse azioni. Non ho detto nulla a Ricciardo e Sforzini per i rigori falliti. I rigoristi sono scelti in settimana e Ricciardo è il primo. Mercato? Non faccio richieste, io dialogo con i dirigenti, saranno loro a valutare ciò che si deve fare». Anche Crivello è dispiaciuto: «Siamo stati sfortunati ma anche poco cinici. Loro sono rimasti dietro la linea della palla e hanno raggiunto l’obiettivo».