L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Alberto Pelagotti, portiere del Palermo: «Rimpianti? Non ne ho più da quando sono a Palermo. Voglio riportare la società ai massimi livelli e fare parte della sua storia, sperando di compensare ciò che il calcio mi ha tolto prima. Finire la carriera a Palermo? Come portiere sono giovane, a 31 anni. Oggi si arriva anche a 40. Tempo ne ho e punto all’impresa di rivedere il Palermo in A. Se mi offrissero di restare altri 10 anni firmerei subito. Zoccolo duro? Una grande base di partenza. Non capita a tutti di avere un Crivello o un Martinelli in C. Siamo qui per conquistare la B e Sagramola e Castagnini costruiranno una squadra competitiva».