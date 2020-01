L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le trattative del giorno in Serie B: “Ufficializzato ieri lo scambio di attaccanti tra Ascoli e Frosinone. Matteo Ardemagni (32) lascia la fascia di capitano e va da Nesta a titolo definitivo con un contratto fino a giugno 2022, mentre Marcello Trotta (27) fa il percorso inverso, ma con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ai bianconeri, che ieri hanno esonerato il tecnico Paolo Zanetti, piacciono anche l’attaccante Franco Ferrari (24) del Bari e il centrocampista polacco Filip Jagiello (22) del Genoa, ma sembra logico aspettare che si insedi il nuovo allenatore prima di procedere con ulteriori operazioni di mercato. Non dovrebbe essere bloccata la partenza del terzino destro Lorenzo Laverone (29) a un passo dalla Triestina. Trapani attivo sul mercato: si avvicina Elhan Kastrati (22), portiere del Pescara, a titolo definitivo. Per la difesa piacciono Roberto Pirrello (23) dell’Empoli, oltre a Sedrick Kalombo (24) e Jean-Claude Billong (26) della Salernitana. Per l’attacco spuntano i nomi di Giuseppe Panico (22) del Cittadella e Moussa Sylla (20) del Monaco. Restano in pista Malick Mbaye (25) del Chievo Verona e il terzino israeliano Shay Ben David (23). Piero Braglia (65) resta alla guida del Cosenza, sostenuto fortemente dal ds Trinchera. Non è l’unico colpevole di una situazione di classifica deficitaria. Il presidente Guarascio dopo tre sconfitte consecutive aveva pensato al cambio della guida tecnica, poi il nulla di fatto maturato nella notte tra domenica e lunedì. Pescara, però, potrebbe essere l’ultima spiaggia in caso di sconfitta. Nel frattempo si stanno stringendo i tempi per portare in rossoblù il giovane centrocampista della Primavera del Torino Michel Adopo (20). Ma il Cosenza ha bisogno di elementi esperti e di qualità per risalire. Un centrocampista su tutti. Trinchera farà il possibile per favorire lo scambio con la Cremonese tra Nicholas Pierini (22) con Simone Palombi (24). Manca solo l’ufficialità, ma Matteo Ciofani (31) si è accordato con il Bari. Si conferma vicino il ritorno di Raffaele Pucino (29) dell’Ascoli. Nelle prossime ore partirà l’assalto finale a Federico Melchiorri (32). Sfumati Trotta (28) e Pettinari (28). Dovrebbe restare Cristiano Del Grosso (36) che con Legrottaglie in panchina potrebbe trovare più spazio. Movimenti in uscita in difesa per la Cremonese: Antonio Caracciolo (30) è a un passo dal Pisa dove ritroverà Daniele Soddimo. Sul piede di partenza anche Francesco Renzetti (32) vicino all’accordo con il Chievo. In arrivo il terzino Alessandro Crescenzi (28) dal Verona”.