L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul ritorno della Coppa Italia. Questa sera è in programma la sfida tra Milan e Torino. A San Siro sono attesi almeno 35.000 spettatori. Non sarà possibile (per motivi burocratici) osservare un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio per Kobe Bryant. Comunque Romagnoli e i suoi compagni di squadra porteranno il lutto al braccio. Si vedrà di fatto un Toro del tutto simile a quello che è imploso sabato sera contro l’Atalanta, con Mazzarri che potrà quantomeno recuperare Ola Aina e Tomas Rincon, assenti in campionato per squalifica. Via libera quindi al 3-4-2-1 con Salvatore Sirigu in porta, Armando Izzo, Nicolas Nkoulou e Gleison Bremer in difesa, Lorenzo De Silvestri, Sasa Lukic, Rincon e Aina in mediana, Simone Verdi e Alex Berenguer alle spalle di capitan Andrea Belotti.