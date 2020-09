L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto sul mercato di serie C.

Dopo l’attaccante Mamadou Kanoute, il Palermo attende anche la firma di Michele Somma che arriverà in data odierna. I rosanero piazzano anche il colpo per il reparto avanzato assicurandosi in prestito il talento Nicola Rauti in arrivo dal Torino. La Ternana ingaggia l’esterno Laverone, mentre alla Vibonese va Luigi Condò.