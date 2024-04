Corriere dello Sport: “Palermo, parola d’ordine «praticità»”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sui miglioramenti apportati da Mignani al Palermo.

Il Palermo ha evidenziato significativi miglioramenti sotto la guida di Mignani, particolarmente in termini di solidità difensiva. Dalla descrizione, è chiaro che il primo obiettivo del tecnico era aumentare la compattezza della squadra e ridurre la frequenza con cui subiva gol. Questo traguardo sembra essere stato raggiunto, poiché il Palermo ora appare meno vulnerabile e più coeso, concedendo meno occasioni agli avversari.

Tuttavia, nonostante i progressi difensivi, c’è ancora spazio per migliorare l’efficacia offensiva del team. La squadra deve lavorare sulla sua pericolosità e produttività sotto porta, un aspetto fondamentale per ottenere risultati positivi, specialmente con i playoff all’orizzonte.

La parola d’ordine “praticità” sottolinea l’approccio pragmatico che Mignani sta adottando per consolidare il gioco della squadra e per assicurare un posto nei playoff. Rafforzare l’attacco senza compromettere la difesa sarà essenziale per il Palermo per mantenere il sesto posto in classifica e potenzialmente avanzare ulteriormente. La sfida sarà equilibrare questi due aspetti del gioco nel modo più efficace possibile.