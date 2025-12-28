Corriere dello Sport: “Palermo-Padova 1-0. Le pagelle”
Di seguito i voti assegnati ai protagonisti di Palermo-Padova 1-0, match valido per la 18ª giornata di Serie B, secondo le valutazioni del Corriere dello Sport, a firma di Paolo Vannini.
PALERMO (3-4-2-1)
Joronen 7,5; Veroli 6, Peda 7, Ceccaroni 6 (40’ st Giovane sv);
Gyasi 5,5 (20’ st Pierozzi 6), Segre 6, Ranocchia 6 (40’ st Blin sv), Augello 6;
Palumbo 7 (20’ st Gomes 6), Le Douaron 5,5 (15’ st Vasic 6);
Pohjanpalo 7.
Allenatore: Inzaghi 6,5.
PADOVA (3-5-1-1)
Sorrentino 6; Belli 6 (39’ st Baselli sv), Sgarbi 5,5, Perrotta 6,5;
Capelli 5,5, Fusi 6,5, Harder 6 (28’ st Buonaiuto 6,5), Varas 6 (39’ st Di Maggio sv), Barreca 6,5;
Gomez 5,5 (39’ st Villa);
Bortolussi 6 (20’ st Seghetti 5,5).
Allenatore: Andreoletti 6.
Arbitro: Piccinini di Forlì 6.