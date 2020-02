L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla dei due giovani centrocampista del Palermo Kraja e Langella. L’ex Atalanta è stato impiegato in ben 22 partite ma solo contro il Corigliano è rimasto in campo per tutti i novanta minuti. Kraja è il giocatore più rimpiazzato da Pergolizzi, che l’ha sostituito ben 17 volte. Uno dei vantaggi è sicuramente il fatto che si tratti di un 2000, visto che in serie D c’è l’obbligo di schierarne almeno due che rientrino in questa fascia. Nel suo ruolo però la concorrenza è con Langella, esploso nelle ultime settimane. Kraja è stato brillante per larga parte del girone d’andata, poi ha subito un calo fisiologico come è normale che sia per un ragazzo di nemmeno vent’anni. Il giovane centrocampista dunque, si prepara anche in vista della sfida di domenica contro la Cittanovese.