Corriere dello Sport: “Palermo, Insigne freme. Dionisi prova nuovo tridente. Le ultime”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo che domani affronterà il Cittadella e su Insigne che freme per segnare il primo gol al Barbera.

Caccia al primo gol al “Barbera” – Roberto Insigne cerca la sua prima rete casalinga in campionato. Domani, contro il Cittadella, avrà un motivo in più per mettercela tutta: aggiungere al suo bottino una marcatura che completi le ottime prestazioni finora dimostrate. Con quattro gol (uno in Coppa Italia e tre in campionato), Insigne guida la classifica marcatori della squadra, ma c’è un filo conduttore da spezzare: tutti i suoi gol, di cui due segnati col piede destro – non il suo piede forte – sono arrivati in trasferta. L’obiettivo di domani è colmare il gap casalingo e, magari, interrompere il digiuno in casa con una rete che sarebbe la ciliegina sulla torta.

Metamorfosi – La vittoria più importante, per Insigne, è già arrivata: ha saputo far ricredere i tifosi, mostrando un’immagine completamente nuova rispetto alla scorsa stagione. Nonostante i margini di miglioramento, soprattutto in termini di continuità, l’Insigne visto quest’anno è un giocatore trasformato rispetto alla versione 2023/24. Ora appare “in salute” e ispirato, libero di testa e sicuro nei dribbling che prima esitava a tentare, come dimostrato nella partita a Mantova. Grazie alla fiducia della dirigenza, che lo ha confermato con un contratto fino al 2026, Insigne ha ritrovato serenità e concentrazione, rendendosi protagonista non solo con i gol ma anche con un assist e una traversa che hanno contribuito ad altre due reti. È in lizza per una maglia da titolare domani, una decisione suggerita anche dagli schemi provati da Dionisi nell’allenamento di ieri a Torretta, dove ha schierato un tridente con Insigne, Le Douaron e Di Francesco.

Formazione – Dionisi potrebbe partire con Le Douaron come attaccante centrale. Anche Brunori, rientrato in gruppo dopo un’assenza di due partite per un edema al tallone, sarà convocato. Ieri ha giocato da trequartista, affiancato sugli esterni da Appuah e Di Mariano, a supporto di Henry nel modulo 4-2-3-1.

Buon compleanno Palermo – In occasione del 124° compleanno del club, DAZN ha pubblicato un docufilm che ripercorre la recente storia del Palermo, dalla rinascita fino all’inaugurazione del centro sportivo di Torretta. Tra i momenti salienti, spicca il discorso dell’ad del City Group, Ferran Soriano, che alla vigilia del preliminare playoff ha ribadito l’importanza del Palermo per il gruppo: «Il Palermo per noi è importantissimo ed è in cima alle nostre priorità. La grande opportunità del gruppo è questa: riportare il Palermo in Serie A».