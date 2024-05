Corriere dello Sport: “Palermo in ritiro. Se non batte Ascoli, potrebbe proseguire”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul ritiro del Palermo che potrebbe andare ad oltranza se anche domani contro l’Ascoli non si dovesse far risultato.

La squadra, intanto, ieri ha sostenuto a Torretta una seduta pomeridiana in vista della gara interna contro l’Ascoli. E dopo l’allenamento è tornata in ritiro. Che, a seconda del risultato, potrebbe proseguire anche dopo il match in programma domani. Arrabbiati e amareggiati per la prova fornita dai rosanero a La Spezia, i gruppi organizzati della Curva Nord lasceranno i primi 15 minuti i settori comple tamente vuoti.