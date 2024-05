Corriere dello Sport: “Mignani prova nuovo centrocampo. Le probabili formazioni di Palermo-Ascoli”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni di Palermo-Ascoli con Mignani che proverà il nuovo centrocampo.

Provato un nuovo centrocampo con Stulac in regia e Ranocchia ed Henderson a fianco. Fra le ipotesi vagliate da Mignani anche Di Francesco avanzato a punta accanto a Brunori. Di Mariano, Coulibaly e Vasic ancora irrecuperabili.

Probabile Formazione (3-5-2): Pigliacelli; Diakitè, Lucioni, Ceccaroni; Segre, Henderson, Stulac, Ranocchia, Lund; Brunori, Di Francesco. A disp. Desplanches, Kanuric, Graves, Marconi, Nedelcearu, Buttaro, Gomes, Mancuso, Insigne, Soleri, Traorè. All.: Mignani

Squadra già in ritiro per la trasferta siciliana. Tra i bianconeri rientra Bellusci (tra l’altro un ex) dopo la squalifica. Due ballottaggi, a centrocampo Masini-Valzania, in attacco Duris-Rodriguez.

Probabile formazione (3-4-1-2): Vasquez; Botteghin, Bellusci, Mantovani; Falzerano, Masini, Di Tacchio, Zedadka; Caligara; Ďuriš, Nestorovski. A disp.: Viviano, Adjapong, Bayeye, Quaranta, Vaisanen, Milanese, Celia, Giovane, Valzania, D’Uffizi, Streng, Rodriguez. All.: Carrera