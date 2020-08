L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla del Palermo della prossima stagione in serie C. Lavori in corso – scrive il quotidiano -, in attesa di sviluppi positivi legati ai rientri di Kraja e Langella, e di una schiarita sul futuro di Ambro, le uniche certezze in mediana al momento sono Martin e Martinelli. Occorrono dunque un vice del francese e almeno un altro interno abile a fare le due fasi. Sempre vivi i nomi di Colpani e di Pezzella.