Corriere dello Sport: “Palermo, i conti non tornano”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e i pochi punto finora conquistati.

Il Palermo di quest’anno, sotto la guida di Dionisi, sta affrontando una stagione difficile rispetto all’anno scorso. Dopo le prime nove partite, la squadra ha accumulato 12 punti con un record di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, trovandosi al 7° posto in classifica. Questo rappresenta un netto calo rispetto alla scorsa stagione, quando, sotto Corini, il Palermo aveva ottenuto 8 punti in più nello stesso periodo. La differenza è ancora più evidente considerando il confronto con le 6 vittorie in 8 partite dello scorso campionato, che avevano portato la squadra a essere tra le prime tre, dietro a Catanzaro e Parma.

Nonostante l’avvio brillante del Palermo nella scorsa stagione, la squadra aveva avuto un calo significativo nella seconda metà, uscendo dalla corsa per la promozione diretta in Serie A e finendo al 6º posto con 56 punti. Quest’anno, il confronto con la squadra di Corini evidenzia che, pur avendo iniziato bene, mancano alcuni elementi che rendevano il Palermo più competitivo.

È interessante notare come, sebbene il Palermo di Corini abbia faticato a mantenere il ritmo per tutta la stagione, riuscì comunque a qualificarsi per i playoff, consolidando la categoria e rispettando i programmi, anche se non le aspettative della piazza. Ora, il Palermo di Dionisi deve affrontare sfide simili per mantenere una posizione di rilievo in classifica e ottenere risultati migliori rispetto a quelli attuali.

Infine, la squadra ha avuto una visita speciale con l’ambasciatore francese Martin Briens al centro sportivo di Torretta, il quale ha incontrato i numerosi giocatori francesi presenti nella rosa.