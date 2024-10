Foschi: «Palermo, forse Brunori andava ceduto. Le Douaron e Appuah…»

L’indimenticato ex direttore sportivo del Palermo, Rino Foschi, ha inaugurato una nuova rubrica sul noto sito nazionale Tuttomercatoweb, intitolata “L’occhio del DS”. Tra i tanti temi trattati, non potevano mancare le difficoltà del Palermo e del suo centravanti Brunori.

Ecco un estratto:

“In Serie B complimenti ad Eugenio Corini: è partito con una vittoria. La sua Cremonese vuole la Serie A. Gli auguro di centrare l’obiettivo, è un ragazzo eccezionale e un ottimo allenatore. A Stroppa è andata male, quando non arrivano i risultati paga l’allenatore. Vola il Pisa di Pippo Inzaghi: E’ un ottimo allenatore che è stato sfortunato nell’ultima uscita a Salerno. Era pronto a rimboccarsi le maniche. Il Pisa sta ottenendo ciò che merita.

Il mio ex Palermo ha alti e bassi, la squadra sta soffrendo in alcuni ruoli, tra i nuovi acquisti Le Douaron e Appuah non stanno ancora rispecchiando la cifra spesa. Ma diamogli tempo: si inseriranno. Nota di merito per Roberto Insigne, quest’anno sta facendo molto bene. Non sta rendendo al meglio Brunori: ha vissuto un’estate chiacchierata. È rimasto siglando una pace con l’ambiente. Ma con tutto quello che è successo appare un po’ in difficoltà. Palermo è una piazza particolare, quei colori devi sentirteli addosso. Trattenere un calciatore controvoglia non è mai producente. Io ho ceduto Luca Toni perché era il momento giusto. Forse con Brunori sarebbe stato il caso di fare lo stesso.

A Frosinone è arrivato l’esonero di Vivarini. Dispiace per il mio amico Angelozzi, le annate a volte iniziano un po’ così. Ma c’è tutto il tempo per rialzarsi. A Guido ho scritto un messaggio: c’è da soffrire, ma c’è ancora tanto tempo per tornare in alto. Il Frosinone si riprenderà. Le capacità di Angelozzi sono superiori alle difficoltà.

Brillano già alcuni attaccanti in Serie B: da Sphendi a Tutino, fino a Soleri che allo Spezia si sta dimostrando un attaccante di grande livello. È una categoria che metterà in mostra tanti calciatori pronti per il salto di categoria. Prendete carta e penna e godiamoci il campionato: la B è il torneo dei campioni di domani”.