Corriere dello Sport: “Palermo freme, chiuso anche l’affare Henry”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul mercato del Palermo e sull’imminente arrivo di Henry.

Si attende solo l’ufficialità del trasferimento dal Verona, ma presto anche Thomas Henry (29 anni) indosserà la maglia rosanero. Sarà una pedina importante in un attacco che ruota attorno a Brunori. Nonostante il Palermo consideri Brunori un punto fermo, il suo futuro è ancora incerto, con la Cremonese pronta a offrire 5 milioni di euro per il giocatore italo-brasiliano.

Ieri, il nuovo acquisto Nikolaou ha svolto il suo primo allenamento con i compagni, giocando sul lato sinistro della difesa a quattro, accanto a Lucioni.

Prima fila

Il messaggio è chiaro: il centrale greco ha già guadagnato un posto di rilievo. Arrivato dallo Spezia, l’operazione ha portato Soleri e Aurelio al club ligure. Nikolaou, classe ’98, è un giocatore esperto e promette di diventare una colonna portante della difesa rosanero, soprattutto in considerazione dell’indisponibilità di Ceccaroni, ancora in convalescenza. Lucioni, nonostante i suoi 36 anni, rimane nei piani del club e, se non ci saranno cambiamenti, continuerà a essere una certezza. Anche se il suo contratto scade nel 2025 e non ci sono segnali di rinnovo, Lucioni sembra ben integrato nella squadra. Altri acquisti in difesa non sono esclusi (il 32enne Federico Ceccherini del Verona è una possibilità concreta), ma attualmente, le candidature più forti per la difesa centrale sono quelle di Lucioni e Nikolaou. La coppia dovrà trovare l’amalgama giusta: “Ci conosciamo, è un ragazzo d’oro – ha dichiarato ieri il greco a Livigno – e spero che con gli allenamenti ci troveremo ancora meglio”.

Test con il Leicester

Ad oggi, questa sarebbe la coppia di centrali in pole position se il Palermo dovesse affrontare squadre di un certo livello. Il primo test sarà sabato contro il Monza a Temù, seguito da un’altra sfida il 26 luglio durante la seconda fase della preparazione a Manchester, contro il Leicester, squadra neopromossa in Premier League. La partita si terrà a Chesterfield alle 19 ora locale. Per Nikolaou sarà un test importante per dimostrare subito le sue qualità di leader, una caratteristica che ha dimostrato soprattutto allo Spezia, dove si è rivelato un uomo-spogliatoio grazie alla sua capacità di sdrammatizzare. Inoltre, nei prossimi giorni dovrebbe essere perfezionato l’acquisto di Niccolò Pierozzi (22 anni), terzino destro in uscita dalla Fiorentina.