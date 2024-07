Manna chiama Giuntoli: me lo mandi a Napoli? Servono 10 milioni di euro | Inizia la trattativa Napoli-Juve

Manna e Giuntoli ancora al lavoro insieme, ma stavolta come “rivali”. Il Napoli chiama la Juve e prova il colpo: inizia la trattativa.

Thiago Motta ha già iniziato a individuare chi secondo lui potrebbe essere funzionale al suo gioco il prossimo anno e chi invece sarebbe sacrificabile per puntare a qualche nuovo prospetto. Giuntoli in effetti sta provando a fare cassa, per regalare altri colpi alla Juventus, con il colpo Koopmeiners che rimane il sogno di fine estate.

Tra i tanti nomi in uscita dalla Juventus, anche il Napoli di Manna avrebbe individuato un calciatore che potrebbe fare al caso di Antonio Conte. Il ds azzurro e Giuntoli, che hanno lavorato insieme proprio lo scorso anno a Torino, potrebbero dunque tornare a sentirsi ma stavolta per trattare.

In uscita dalla Juve un laterale che potrebbe risultare fondamentale nel centrocampo a 5 di Conte, e che la Juve vuole vendere per fare cassa e reinvestire.

Juve, addio sulla fascia

Una volta sistemato il centrocampo, con l’arrivo di Douglas Luiz e di Thuram, la Juventus dovrà capire il da farsi per la zona offensiva. In squadra rimangono al momento Chiesa, Vlahovic, Yildiz, lo stesso Soule, Milik. Thiago Motta però punterà solo su alcuni di questi calciatori, mentre altri verranno venduti per ritornare sul mercato in entrata.

Uno dei partenti è sicuramente Kostic, il quale avrebbe attirato anche l’attenzione di club di Serie A. Su tutti il Napoli, che con Conte sta rivoluzionando la rosa e che potrebbe dare la caccia al serbo nei prossimi giorni. Ecco la valutazione di mercato di Kostic, a due anni dal suo approdo alla Juve: su di lui ci sono anche altri club, dalla Spagna e dall’Inghilterra.

Kostic, Napoli e non solo

Kostic potrebbe dunque dire addio alla Juventus dopo sole due stagione. Su di lui però non c’è solo il Napoli. Sì, perché anche l’Atletico Madrid di Simeone sarebbe interessato, come riferito in queste ore da Tuttomercatoweb. Il serbo piace in Premier League al Crystal Palace, ma potrebbe preferire la permanenza in Serie A.

Per lui la Juventus chiederebbe circa 10 milioni di euro, e mentre Conte potrebbe utilizzarlo come ala del 3-5-2, e giocarsi il posto con Spinazzola, alla Juventus probabilmente verrebbe chiuso dalla concorrenza. E’ noto che Giuntoli è sulle tracce di esterni d’attacco, e per il 4-3-3 di Thiago Motta al momento l’ex Eintracht non sembra essere tra gli insostituibili. La trattativa per un suo addio potrebbe partire nelle prossime ore.