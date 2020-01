L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul momento del Palermo. La squadra rosanero dovrebbe fare attenzione alle partite del nuovo anno, che nelle ultime stagioni hanno compromesso un andamento che sembrava perfetto. Nel 2018 e nel 2019 il Palermo era in B e lottava per la promozione in Serie A, nonostante le problematiche societarie. Ma la paura di non farcela torna ad insinuarsi. Nel caso del 2018, il Palermo da capolista del girone d’andata, si ritrovò a giocarsi la promozione con il Frosinone nella finale play-off, poi persa. In quell’anno, la sfida persa 4-0 contro l’Empoli avviò il crollo. L’anno scorso, i rosa iniziarono con i ko contro Salernitana e Cremonese, per poi soccombere in classifica a Brescia e Lecce. Adesso, il Palermo deve difendere un vantaggio esiguo sul Savoia. Leggermente sfavorevole il paragone col Bari, che nella scorsa stagione fece 43 punti al girone di boa, contro i 41 del Palermo.