L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul calciomercato del Palermo.

Mateju, Machin e Mraz. Ieri è stato ufficializzato l’arrivo di Ales Mateju. Troppo presto ovviamente per vederlo fra i convocati, ma dal prossimo turno Corini, che ne ha lodato la duttilità in conferenza («a Brescia l’ho spesso impiegato a sinistra»), avrà un altro difensore che può occupare più ruoli. E potrebbe esserci un altro colpo in canna: «Machin? – commenta l’allenatore – È vero che lavoriamo per prendere un altro centrocampista, lui è uno di quelli che stiamo valutando con altri 4/5 nomi ed è un elemento molto valido. Ma per ora ci sono altri giocatori nel ruolo ed è giusto dare valore a questi. Gli esuberi? In modo leale abbiamo avvisato alcuni ragazzi che ci saranno pochi spazi; faranno le loro considerazioni e sceglieremo la soluzione migliore». Resta aperta la strada per l’arrivo di un vice Brunori: è emersa la candidatura di Samuel Mraz, attaccante slovacco dello Spezia, ex Empoli in A, 7 gol lo scorso anno con lo Slovan Bratislava. Ma ha 25 anni e per acquistarlo bisogna cedere un altro “over”. Fella, non convocato, è uno dei papabili.