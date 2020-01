L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul calciomercato del Palermo. Sembra ormai fatta per l’approdo in rosa di Roberto Floriano, 33enne fantasista già protagonista in D col Bari nella scorsa stagione e due stagioni fa in B col Foggia. Relegato a fare la riserva in Puglia, il calciatore ha accettato la proposta rosanero di un contratto fino a giugno. Adesso dovrà rescindere il contratto con il Bari, per poi assumere lo status di dilettante e sbarcare in Sicilia.