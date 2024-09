Corriere dello Sport: “Palermo, adesso l’emergenza è a centrocampo”

Sia Verre (lesione al retto femorale) che adesso Blin (problema muscolare alla coscia) non saranno disponibili per un altro po’ di partite ed in mezzo c’è bisogno di ricambi

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e l’emergenza a centrocampo.

Tra i motivi di soddisfazione citati dal tecnico a fine gara, uno in particolare spicca per la sua singolarità ma anche per la sua importanza: la convocazione di Saric. Sebbene il giocatore non sia sceso in campo neppure per un minuto, il suo recupero tecnico e motivazionale è visto come cruciale per un Palermo che ha perso un altro centrocampista, Blin, a causa di un infortunio.

Saric, rientrato dal prestito in Turchia, era inizialmente molto considerato dallo staff rosanero, ma dopo alcune prestazioni altalenanti nelle prime giornate è stato escluso dalla rosa per due partite consecutive, un chiaro tentativo di stimolare un talento che finora non ha reso come ci si aspettava.

Il bosniaco ha rischiato di essere ceduto, ma Dionisi ora lo vuole vicino e concentrato sul progetto, soprattutto perché le opzioni a centrocampo sono limitate. Con Verre fuori per una lesione al retto femorale e Blin indisponibile per un problema muscolare alla coscia, la squadra ha urgente bisogno di alternative in mezzo al campo. Meno preoccupante sembra essere il colpo alla caviglia subito da Pierozzi, anche lui sostituito a Castellammare, ma ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore.