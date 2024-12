Corriere dello Sport: “Palermo a Carrara. Squadra che vince non si cambia, le ultime”

Antonio La Rosa, nel suo articolo per il Corriere dello Sport oggi in edicola, analizza le scelte di Alessio Dionisi in vista della delicata trasferta contro la Carrarese. Dopo la convincente vittoria sullo Spezia, il tecnico rosanero sembra intenzionato a confermare l’undici sceso in campo al Barbera, puntando su un 4-3-3 che ha dato solidità e risultati.

Squadra che vince non si cambia. È questa l’idea di Alessio Dionisi in vista del match di sabato contro il Carrarese, con la concreta possibilità di confermare la formazione che ha sconfitto lo Spezia al Barbera. Dopo aver già riproposto lo stesso undici nella gara contro la Sampdoria, il tecnico rosanero sembra orientato a dare continuità al 4-3-3, modello che ha portato punti e fiducia.

In difesa, la linea a quattro dovrebbe vedere ancora Ceccaroni favorito su Lund come terzino sinistro, completata da Diakitè e dalla coppia centrale Baniya-Nikolaou. Il centrocampo, cuore del gioco, vedrà con ogni probabilità Ranocchia in cabina di regia, affiancato da Segre e Verre. Tuttavia, Dionisi non può ignorare l’ottimo impatto di Gomes, protagonista di un ingresso determinante contro lo Spezia, e il francese potrebbe mettere in discussione alcune gerarchie.

In attacco, il tridente è ancora da definire: Di Francesco sembra in vantaggio su Di Mariano, mentre Henry resta la prima scelta come punta centrale, con Le Douaron pronto a insidiare la sua posizione. Più indietro Brunori, il cui ruolo sembra sempre più quello di regista offensivo, sia in allenamento sia nelle opzioni di gioco del tecnico.

La squadra ha proseguito ieri la preparazione con una seduta mattutina a Torretta. Ancora indisponibile Saric, mentre il resto del gruppo lavora per mantenere alta la concentrazione in vista di una trasferta che potrebbe segnare un altro passo verso la risalita in classifica.