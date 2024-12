Gds: “Palermo verso la Carrarese. Gomes in lizza per una maglia”

Nel Giornale di Sicilia di oggi, Massimiliano Radicini analizza la preparazione del Palermo in vista della delicata trasferta contro la Carrarese. I rosanero, reduci da due convincenti vittorie contro Sampdoria e Spezia, continuano a lavorare per consolidare il proprio gioco e proseguire il cammino verso le posizioni di vertice in classifica.

Nella seduta mattutina di ieri a Torretta, il Palermo ha svolto esercitazioni specifiche su possesso palla (10 contro 5), lavori per reparti e sulla fase difensiva, concludendo l’allenamento con una partita 10 contro 10.

Non mancano i dubbi di formazione per Alessio Dionisi. A centrocampo, Gomes, fresco di nomina come giocatore del mese di novembre dai tifosi, spera di conquistare una maglia da titolare, anche se la sensazione è che il tecnico possa confermare la linea mediana composta da Segre, Ranocchia e Verre.

In attacco, si accende il ballottaggio per il ruolo di punta centrale, con Le Douaron che insidia Henry per una maglia da titolare. La sfida contro la Carrarese si preannuncia cruciale per dare continuità ai risultati e mantenere alto il morale di squadra e tifosi.