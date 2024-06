Corriere dello Sport: “Nicola più vicino al Cagliari, colpo United per Monza. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

Davide Nicola (51) si avvicina al Cagliari. Dopo l’incontro di ieri in cui l’allenatore piemontese ha esternato tutte le sue perplessità sul prosieguo del rapporto, l’Empoli gli ha dato una sorta di via libera per parlare con i sardi e trovare un accordo. E proprio oggi l’allenatore vedrà il ds Nereo Bonato che, ricordiamolo, da tempo lo ha messo in cima al lista delle preferenze e che per il suo sì gli ha offerto anche un contratto lungo, a cifre più alte rispetto a quelle percepite in Toscana (600mila euro a stagione). In caso di intesa totale tra l’ex Salernitana e i rossoblù, allora anche le due società dovranno trovarne una per liberare Nicola, dal primo giorno (i contatti sono partiti a inizio della scorsa settimana) molto attratto dal progetto presentato dal Cagliari.

ANNUNCI . È invece già da tempo tutto fatto per Paolo Zanetti (41) al Verona e Alessandro Nesta (48) al Monza. «Sarà probabilmente il nostro prossimo allenatore – ha raccontato Adriano Galliani, alla presentazione della linea vinicola a lui dedicata – Il Condor – della Wine of the Champions -. Deve risolvere le sue cose con la Reggiana, che è una società amica». Nelle prossime ore e come da programmi, quindi, la firma sul contratto di un anno più opzione per un’altra stagione. «Scetticismo? C’era anche per Raffaele Palladino (40) – ha proseguito Galliani-. e poi lo cercavano tutti. Nesta ha fatto il suo percorso e ha fatto benissimo alla Reggiana».

Intanto Eusebio Di Francesco (54) aspetta segnali dalla Serie A, mentre il Frosinone con molta discrezione cercherà di capire in questi giorni se c’è un modo per riannodare il filo del dialogo con il suo allenatore e ripartire insieme anche in B. In questo momento, però, ci sta che il tecnico abruzzese valuti quanto si sta muovendo nella massima serie che possa coinvolgerlo. È pista concreta quella che porta a Venezia: ai lagunari neopromossi DiFra piace tanto – qualcuno sostiene che il gradimento possa essere ricambiato – sono ore decisive e nelle valutazioni è entrato in corsa anche Marco Zaffaroni (55). In questo gioco ad incastri attenzione anche alla panchina dell’Empoli, valutati tutti gli sviluppi della vicenda Nicola: Di Francesco in altre fasi storiche era stato sondato già dai toscani. Insomma, nessuna decisione presa, ma siamo probabilmente vicini al momento delle scelte definitive. Il presidente Corsi sta valutando anche Gabriele Cioffi (48). L’Udinese invece ha fatto la sua scelta per la panchina: affiderà la squadra a Kosta Runjaic (53), nell’ultima stagione al Legia Varsavia.

CASTING ATTACCO. A proposito di vecchie conoscenze, tante le offerte per Alexis Sanchez (35). L’attaccante è nella lista di diverse società, tra cui Como e appunto Udinese, ma in A si sono messe anche altri club mentre all’estero piace sempre al River.

Il Monza ha definito il trequartista dello United Omari Forson (19). I brianzoli poi vorrebbero puntare ancora su Daniel Maldini (22) per il futuro, ma servirà trovare la formula con il Milan visto che il giovane centrocampista è in scadenza di contratto con i rossoneri. Il Parma porta avanti i contatti per Andrea Pinamonti (25), Andrea Belotti (30) e Federico Bonazzoli (27). La Lazio, infine, vuole Tijjani Noslin (24) e Juan Cabal (23) del Verona.