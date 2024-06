“Hai incarnato perfettamente il nostro spirito”: se ne va in lacrime dall’Inter | In sede piangono tutti

Dopo anni e anni con i colori nerazzurri, l’addio a fine stagione ha fatto commuovere tutti. Lascia la Pinetina tra gli applausi e le lacrime.

“Ho ringraziato tutti per quello fatto in questi anni“. Non solo tempo di festeggiamento in casa Inter, ma anche di addii. Alcuni piuttosto importanti, dopo l’euforia dello Scudetto e dei successi stagionali, la società in cambiamento e i nuovi ruoli di fine primavera dettati da Oaktree, è andata in scena una vera rivoluzione del club.

La nuova proprietà ha promesso continuità, una sorta di parola d’ordine che filtra dagli ambienti interisti e che ha visto la realizzazione massima nella promozione a presidente di Giuseppe Marotta. Il ds ha detto in queste ore addio però a un suo fedelissimo, che ha deciso di lasciare l’Inter dopo una stagione ricca di soddisfazioni.

Il suo saluto è stato rivolto non solo al club ma anche ai tifosi, oltre che ai giocatori ovviamente, per la fine di un percorso durato sei anni e che ha visto la sua conclusione naturale dopo tante gioie e soddisfazioni. Ecco le sue parole e il comunicato ufficiale del club.

Addio pesante in casa Inter

Una leggenda del club ha comunicato nelle scorse ore il suo addio. Stiamo parlando di Christian Chivu, eroe del triplete del 2010 e mattatore delle giovanili nerazzurre. Sì, perché l’ex terzino era partito dall’under 14, per approdare poi all’under 19 dove nel 2022 aveva anche vinto lo Scudetto Primavera.

Stavolta la sua avventura verso il titolo di categoria però si è fermata alle semifinali e Chivu proprio al termine della partita negli scorsi giorni aveva comunicato di volere lasciare l’Inter dopo 6 anni alla guida delle giovanili. In queste ore il club tramite un comunicato lo ha voluto salutare e ringraziare.

Chivu, l’addio del club: la nota ufficiale

Al posto di Chivu per la prossima stagione è atteso Zanchetta, allenatore delle giovanili che già alla Juventus in Primavera aveva portato a casa nel 2015 una Supercoppa. Chivu ha salutato negli scorsi giorni e adesso l’Inter ha voluto omaggiarlo tramite una nota ufficiale comparsa sui canali del club.

“Aiutare i ragazzi è l’obiettivo del club, e Chivu ha incarnato perfettamente questo spirito” si legge nella nota. I complimenti e la stima per l’ex giocatore continuano ricordando quanto grazie alla sua esperienza l’allenatore abbia inciso nella crescita dei giovani: “Un gruppo sempre affamato, con carattere e mentalità, capace di reagire alle difficoltà fino ad arrivare alla vittoria“. La nota si conclude con un in bocca al lupo.