L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su Belgio-Francia, la seconda semifinale di Nations League in programma oggi.

Così diversi, ma anche così uguali. Almeno quando si trovano di fronte al portiere avversario, spesso costretto a raccogliere il pallone in fondo alla rete. Romelu Lukaku e Kylian Mbappé saranno i grandi protagonisti della seconda semifinale di Nations League di stasera all’Allianz Stadium.

Uno contro l’altro, con l’obiettivo di essere decisivi come non sono stati all’ultimo Europeo. Big Rom ha segnato quattro reti in cinque incontri, ma si è fermato ai quarti contro l’Italia, un match nel quale ha battuto Donnarumma solo dal dischetto. Per il resto è stato azzerato da Chiellini e Bonucci. Il francese ha fatto ancora peggio visto che ha chiuso la manifestazione senza reti ed è stato lui negli ottavi a sbagliare il rigore che ha permesso alla Svizzera di eliminare i campioni del Mondo in carica.