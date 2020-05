L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sui dissidi tra Mirri e Di Piazza. Non si vedono motivi per discostarsi dal trend inaugurato in estate, considerando che il percorso seguito è quello stabilito. Una riappacificazione tra le parti appare improbabile ma anche una separazione è difficile: nessuno dei due ha la forza per comprare le quote dall’altro.