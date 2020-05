L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla mancata risposta della famiglia Mirri alle dichiarazioni di Di Piazza. I motivi non stanno soltanto alla diversità di caratteri e nei modi di comunicare, ma nella considerazione che la società sta seguendo il percorso intrapreso in estate e che in ogni caso è necessario affrontare questi temi nell’assemblea dei soci di Hera Hora. Una replica alzerebbe la tensione.