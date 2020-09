L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul calciomercato del Palermo. Il tandem Sagramola-Castagnini cerca rinforzi per centrocampo e attacco. In attesa del tesseramento di Broh, occhi puntati su Steffè della Triestina. Sul fronte offensivo, l’idea Pettinari stuzzica i rosanero ma non è l’unica: restano in corsa Kanoute e Gliozzi. Sfuma il ritorno di Felici che ha rinnovato col Lecce.