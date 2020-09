L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla situazione del Trapani. La squadra granata non è scesa in campo per la prima di campionato a causa dell’assenza di tempo utile per tesserare ufficialmente il tecnico Oberdan Biagioni e il medico che avrebbe dovuto sostituire il dott. Mazzarella. In questo scenario è avvenuta la contestazione dei tifosi fuori dal “Provinciale” e il duro scontro tra Evacuo e Pellino. Sconfitta a tavolino 0-3 e 1 punto di penalizzazione in arrivo.