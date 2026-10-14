Corriere dello Sport: “Mantova-Palermo, sfida tra i migliori attacchi della Serie B. Ruocco e Bragantini preparano il sorpasso”

Non sarà soltanto uno scontro tra la prima e la seconda della classifica. Mantova-Palermo si annuncia anche come una sfida tra i due migliori attacchi della Serie B, con i biancorossi intenzionati a sfruttare il fattore campo per tentare il sorpasso sui rosanero. Come racconta Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, la formazione allenata da Francesco Modesto ha alzato le proprie ambizioni e si affida soprattutto a Ruocco e Bragantini per mettere in difficoltà la squadra di Filippo Inzaghi.

Il precedente di Coppa Italia, terminato 5-2 in favore del Palermo, ha già mostrato le potenzialità offensive delle due formazioni. Il Mantova, però, arriva al nuovo confronto con maggiore consapevolezza e con la volontà di giocarsi la partita senza speculare sul risultato. Al terzo campionato consecutivo in cadetteria, i lombardi sembrano aver compiuto un ulteriore salto di qualità.





Ruocco è uno dei simboli della crescita biancorossa. Come sottolinea Gilli sulle pagine del Corriere dello Sport, l’attaccante ha già realizzato cinque reti in campionato, alle quali si aggiungono le due messe a segno in Coppa Italia. Proprio nella sfida dell’Olimpico contro la Lazio, vinta dal Mantova, era arrivato uno dei primi segnali della sua esplosione stagionale.

Una crescita significativa per un giocatore che, dopo un periodo complicato, sembrava persino poter restare fuori dal progetto tecnico. La fiducia ricevuta dall’ambiente e dall’allenatore ha invece cambiato completamente il suo percorso. Il rinnovo contrattuale firmato durante la sosta rappresenta un ulteriore riconoscimento del suo rendimento. Adesso Ruocco punta a trascinare il Mantova anche contro il Palermo, in una partita che potrebbe valere il primato.

Accanto a lui c’è Bragantini, tornato a trovare la via del gol e considerato uno dei pezzi più pregiati della rosa. Secondo quanto riportato da Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, durante l’ultima sessione di mercato l’attaccante aveva attirato anche l’interesse di club stranieri, tra cui il Groningen. Il presidente Piccoli ha però preferito trattenerlo, rinunciando a una proposta di circa quattro milioni di euro.

Una scelta significativa, considerando che il Mantova aveva acquistato Bragantini dal Verona tre anni fa per circa 400mila euro. La sua eventuale cessione avrebbe garantito una plusvalenza importante, ma la società ha deciso di puntare ancora sulle sue qualità per affrontare una stagione ambiziosa.

Per Bragantini si avvicina anche un traguardo personale: le cento presenze con la maglia del Mantova, che dovrebbe raggiungere nella trasferta contro la Virtus Entella, in programma dopo la sfida con il Palermo. Prima, però, c’è da affrontare la capolista in una partita che potrebbe cambiare gli equilibri della classifica.

Come evidenzia ancora Gilli sul Corriere dello Sport, il Mantova vuole arrivare ai prossimi appuntamenti mantenendosi nelle posizioni più alte della graduatoria. Per riuscirci dovrà superare proprio il Palermo, in un confronto che promette spettacolo e gol. Ruocco e Bragantini rappresentano le principali armi offensive dei biancorossi, pronti a mettere alla prova la formazione di Inzaghi in uno degli incontri più attesi di questo avvio di campionato.