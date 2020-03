L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul momento del Catania, riportando le dichiarazioni del tecnico Lucarelli: «Andare troppo in là non va bene. Il Bisceglie è squadra rognosa e che ha un grande bisogno di punti. Noi, da parte nostra, dobbiamo sfruttare il momento, giocare come sappiamo, ripetere quel che di buono è stato fatto nelle ultime settimane e poi provare a raccogliere i frutti delle nostre prestazioni. Al Bari ci si penserà soltanto dopo Bisceglie. Noi dobbiamo continuare a fare il nostro – chiarisce Lucarelli – tanto più che la società sta rispettando gli impegni. Dispiace per essere così attardati dalle posizioni della classifica più importanti, ma non ci tiriamo indietro. La storia insegna di squadre in difficoltà nella stagione regolare che poi hanno vinto i playoff (il Cosenza, ndc). Bene, noi vogliamo trasformarci nella mina vagante dei prossimi spareggi, per rompere le scatole a tutti».