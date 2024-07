Corriere dello Sport: “Lecce, Neumann è la pista calda. Cagliari: Adopo. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

Il Lecce mette nel mirino il difensore che dovrà sostituire Marin Pongracic (23), atteso tra domani e giovedì al Rennes per le visite mediche. Questo anche se la Fiorentina resterà vigile fino a quando non sarà ufficiale il trasferimento del centrale in Francia, altra storica plusvalenza stile Corvino. E conoscendo la metodologia di lavoro del capo dell’area tecnica del club pugliese, certamente non si poteva pensare che vendesse senza avere in mano il possibile sostituto. Ebbene, i giallorossi hanno guardato ancora in Germania, all’Hannover, dove c’è Phil Neumann (27) che in questo momento è considerato il profilo più idoneo. La trattativa è in fase avanzata ma non ancora conclusa, la scadenza 2025 rappresenta un elemento importante per capire quanto l’affare possa corrispondere ai parametri economici del Lecce. Nelle prossime ore è attesa l’accelerazione decisiva per portare in Puglia il centrale cresciuto nel vivaio dello Schalke 04.

SULEMANA ALL’ATALANTA. Nuovi arrivi anche a Bergamo e a Cagliari. L’asse di calciomercato tra l’Atalanta e i sardi ha permesso infatti alle parti di definire un altro affare, dopo quelli conclusi nelle scorse settimane per Nadir Zortea (25) e Roberto Piccoli (23). Ibrahim Sulemana (21) può infatti considerarsi nerazzurro grazie all’intesa a titolo definitivo sugli 8 milioni di euro e l’ok del centrocampista, pagato 4 milioni e ora rivenduto al doppio. Non solo: nell’ambito del trasferimento del ghanese, il Cagliari accoglie il francese Michel Adopo (23) con la formula del prestito e diritto di riscatto. Stessa formula per Roberto Piccoli, mentre Nadir Zortea diventa rossoblù a titolo definitivo: reduce dal prestito al Frosinone, l’esterno verrà pagato sui 5 milioni di euro. Tutto confermato anche per Nicolas Viola (34). Ieri i sardi hanno annunciato il rinnovo del contratto del centrocampista fino al 2025, con opzione per un’altra stagione in favore del club. Anche il Torino ha rispettato il programma di mercato, accogliendo nelle scorse ore il sostituto di Alessandro Buongiorno (25), ovvero Saul Coco (25) del Las Palmas. Si tratta di un affare sui 7 milioni di euro più 2 di bonus, con il giocatore che ha detto sì ad un contratto fino al 2028.

TRIPLO COLPO AZZURRO. Capitolo portieri. L’Empoli è piombato sul colombiano Devis Vasquez (26) raggiungendo un accordo di massima con il Milan, proprietario del cartellino. Il classe ’98 ha ricevuto diverse offerte in questa sessione di mercato e adesso, dopo una serie di valutazioni, appare sicuramente molto più vicino al club toscano: oggi la possibile chiusura. Sempre la società di Fabrizio Corsi nelle scorse ore ha anche formalizzato l’intesa con Sebastiano Esposito (22) dell’Inter. Poi sarà il turno di Lorenzo Colombo (22), fortemente voluto dal tecnico Roberto D’Aversa (48). Infine il Parma ha ufficializzato l’ingaggio dell’estremo difensore Zion Suzuki (21) del Saint-Truiden: al club belga andranno 7 milioni più 3 di bonus.