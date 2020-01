L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le trattative del giorno in Serie A: “Ormai manca solo l’annuncio. Alessandro Deiola (24), centrocampista di proprietà del Cagliari sarà il primo rinforzo del Lecce di Liverani. La fumata bianca è attesa nella giornata di oggi, con visite in programma domani, nonostante l’inserimento del Brescia. Si è lavorato sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto e l’intesa, di fatto, è stata sancita. Intanto, non si molla la strada che porta a Artur Ionita (29), anche se in questo caso il club sardo pare molto più tiepido di fronte all’ipotesi di un trasferimento, mentre con la Fiorentina l’attenzione è tutta per Riccardo Saponara (28), che dopo l’esperienza al Genoa è a caccia di una nuova destinazione. L’ipotesi salentina lo intriga: ogni tassello, però, dovrà finire al proprio posto. Col Torino, si lavora per Koffi Djidji (27), che contro la Roma, l’altra sera ha dimostrato solidità e concretezza. Anche in questo caso, resterebbero da limare i dettagli, forti del doppio gradimento incassato, di giocatore e dirigenza granata. In uscita, intanto Luka Dumancic (21) è passato in prestito al Gozzano.

MOSSE JURIC. L’Hellas Verona di Juric ha messo tra le priorità quella di rafforzare le corsie laterali. Ed è per questo che Federico Dimarco (22), di proprietà dell’Inter, è balzato, in un attimo, in cima alla lista dei preferiti. Con Conte non trova spazio, anche per i nerazzurri la soluzione migliore è trovargli una destinazione capace di metterlo alla prova. Il Genoa resiste, ma la squadra veronese al momento è in vantaggio, forte dell’intesa con club e giocatore. A Brescia, intanto, ieri si è sottoposto alle visite mediche Simon Skrabb (24), attaccante già nel giro della nazionale maggiore finlandese preso dal Norrkoping. In Svezia ha già messo insieme 145 gare in tutte le competizioni, segnando 23 gol e inventandosi 18 assist: adesso è atteso alla prova della Serie A. Poco meno di tre i milioni investiti, mentre al giocatore andrà un ingaggio di circa 400 mila euro netti l’anno.

RITORNO DA GASP. L’Atalanta, intanto, continua a guardare con attenzione a Mattia Caldara (25) del Milan: potrebbe arrivare in prestito, di fatto dunque a zero euro, e diventare lui il centrale difensivo su cui puntare dopo l’addio di Kjaer, anche se non tramonta l’ipotesi legata a Kevin Bonifazi (23), in questo caso con un testa a testa destinato a continuare con la Fiorentina, anche per Soualiho Meité (25). A proposito di viola: da monitorare possibili sviluppi su Juan Jesus (28), in uscita dalla Roma.

RINFORZI PER RANIERI. La Sampdoria, a caccia di rinforzi davanti, vuole l’argentino Facundo Ferreyra (28), di proprietà del Benfica ma in prestito all’Espanyol, in Liga. Fin qui ha giocato appena il 26% delle gare, partecipando alla realizzazione del 7% delle reti della sua squadra ed il sogno di approdare in Italia, in Serie A, lo ha….già contagiato. La Spal, che ha formalizzato la cessione di Gabriele Moncini (23) al Benevento, potrebbe invece virare su Antonio Sanabria (23) del Genoa, qualora dovessero concretizzarsi le difficoltà fin qui emerse per Andrea Pinamonti (20)”.