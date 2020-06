L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si è soffermata sulla situazione in casa Lazio, dalla corsa scudetto alle invidie. Tutto ruota a ciò che sta succedendo attorno al numero uno del club, Lotito, dipinto come un manipolatore in grado di orientare le manovre di Lega e Federcalcio.

«La Lazio è sotto attacco in modo gratuito e ingiustificato per vicende passate e già giudicate diversi anni fa», questo quanto dichiarato qualche giorno fa da Stefano De Martino, direttore della comunicazione, per spiegare ai tifosi le polemiche scoppiate all’improvviso nell’ultimo periodo.

«I voti si contano e non si pesano. Non sono un vassallo del potere, a differenza di altri miei colleghi non mi faccio condizionare. La Lazio non è terra di conquista dei grandi club. Sono scomodo» ha raccontato l’imprenditore di Villa San Sebastiano.