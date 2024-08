Corriere dello Sport: “Insigne torna l’arma letale del Palermo”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su Insigne arma letale del Palermo.

Il Palermo sta vivendo un momento di grande entusiasmo, con la recente qualificazione al secondo turno di Coppa Italia, dove affronterà il Napoli al San Paolo il 25 settembre. Questo traguardo, non raggiunto dal settore professionisti del club da sei anni, conferma il buon lavoro svolto finora dalla squadra, che ha già messo in fila vittorie di prestigio contro avversari di categoria superiore come Monza, Leicester e Parma, tutte per 1-0, oltre a un pareggio contro l’Oxford. La difesa rosanero si è dimostrata particolarmente solida, incassando un solo gol in sei partite, peraltro nei minuti finali contro il Rapperswil, squadra di terza serie svizzera.

Mercato e Prospettive

Nonostante i successi estivi, il Palermo sa che c’è ancora lavoro da fare sul mercato. In vista dell’esordio in campionato contro il Brescia, previsto per venerdì, il club sta cercando di aggiungere un terzo attaccante centrale per aumentare le opzioni tattiche a disposizione di Dionisi. Con Matteo Brunori e Thomas Henry già in squadra, l’obiettivo è trovare un giocatore disposto ad accettare un ruolo inizialmente defilato, ma pronto a essere decisivo quando chiamato in causa.

Nel frattempo, il prestito di Giacomo Corona al Pontedera è in via di definizione, e la difesa potrebbe essere ulteriormente rinforzata. Simon Graves, ormai destinato alla Reggiana, è prossimo alla partenza, mentre Patryk Peda ha chiarito le gerarchie difensive con il suo ingresso nel finale della partita contro il Parma. Pietro Ceccaroni, che può essere utilizzato anche sulla fascia sinistra, offre versatilità, ma resta aperta la possibilità di un ulteriore intervento per consolidare il reparto arretrato. Da piazzare c’è anche Jeremie Broh, centrocampista ormai fuori lista e che si allena separatamente dal resto della squadra.

Il Rinato Roberto Insigne

Uno degli aspetti più convincenti del nuovo Palermo è la ritrovata fiducia che circonda la squadra. Se Eugenio Corini, nonostante i risultati, non era mai riuscito a conquistare completamente l’opinione pubblica, Alessio Dionisi ha immediatamente fatto breccia nel cuore dei tifosi grazie alla sua impostazione e all’atteggiamento trasmesso alla squadra. Un esempio emblematico di questa rinascita è Roberto Insigne, che durante l’estate sembrava destinato a lasciare Palermo. Invece, con Dionisi, Insigne è diventato un titolare fisso, giocando come esterno a piede invertito e risultando decisivo nelle ultime due partite con due gol e un assist. Il gol segnato contro il Parma, da ex, è il suo primo del 2024 e rappresenta una nuova arma a disposizione dei rosanero.

Entusiasmo e Supporto dei Tifosi

L’entusiasmo intorno al Palermo è palpabile, come dimostra il superamento della quota abbonamenti della scorsa stagione. Con 12.743 tessere già vendute, e la campagna abbonamenti che resterà aperta fino al debutto interno contro il Cosenza l’1 settembre, il supporto dei tifosi sarà un elemento fondamentale per sostenere le ambizioni della squadra in questa stagione.

Il Palermo si avvia quindi verso l’inizio del campionato con il morale alto, consapevole delle sfide che lo attendono ma anche delle proprie potenzialità, con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo da protagonista in Serie B e, chissà, sognare il ritorno in Serie A.