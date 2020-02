L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla dei giovani in casa Palermo. Il fluido positivo proveniente dal primato in classifica della compagine di Rosario Pergolizzi scorre anche nelle formazioni del settore giovanile. C’è un altro mondo in rosanero che gravita intorno alla prima squadra grazie ad un vivaio che, dopo l’inevitabile ridimensionamento dovuto alla scomparsa del club dal calcio professionistico, adesso anche se in un’altra dimensione ha ritrovato la luce dando già ottimi risultati. Il leitmotiv finora della “cantera del Palermo” affidata al tandem Argento-Rinaudo fa rima con leadership, concetto trasversale che dalla Juniores (erede in un certo senso della ex Primavera), il cui primato (con imbattibilità) va comunque contestualizzato in un campionato che non fa classifica per il Palermo già ammesso in qualità di squadra di Serie D alla fase regionale, arriva fino agli Esordienti 2007 e 2008 impegnati, tuttavia, in tornei non federali. L’effettività del primato in classifica riguarda l’Under 17, in vetta con 46 punti nel girone B Allievi Regionali con una lunghezza di vantaggio sul Terzo Tempo, e l’Under 15 di Rosario Compagno (collaboratore di Pergolizzi) che sta esercitando un dominio sancito dal +9 sulla seconda del la classe. I risultati, in ogni caso, non sono gli unici parametri monitorati dai dirigenti del Palermo, consapevoli che anche le recenti apparizioni di diversi baby nelle rappresentative giovanili LND e le convocazioni in prima squadra di due Juniores (il difensore Cangemi e il centrocampista Florio) per la gara interna con l’FC Messina sono strumenti adatti a misurare la bontà del recente operato del settore giovanile del club – conclude il quotidiano -.