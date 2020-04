L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sugli under del Palermo. Il club rosanero, ormai virtualmente in Serie C, vuole costruire il futuro puntando sul settebello Felici, Silipo, Peretti, Langella, Kraja, Fallani e Lucca. I 7 giovanissimi hanno già manifestato l’idea di restare con le proprie dichiarazioni. Tuttavia, potrebbero essere oggetto di lusinghe da parte di altri club. Felici potrebbe tornare al Lecce. Lucca è all’asta, mentre tutti gli altri appartengono a squadre di Serie A e Serie B.