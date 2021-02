L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul momento del Palermo riportando le dichiarazioni del tecnico Roberto Boscaglia:

Gli indizi per adesso sono tutti contro i rosa. Due terzi di stagione hanno detto la stessa cosa: che la squadra è incompleta, o meglio, incompiuta per raggiungere gli obiettivi più importanti. Non vince o comunque non concretizza partite in cui gioca meglio dell’avversario.





Sarà sicuramente decisivo il prossimo mese in cui, per il curioso gioco del calendario e del turno di riposo, il Palermo sarà atteso da 4 trasferte su 5 partite.