L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” ha voluto ipotizzare quello che sarà il futuro del Palermo, anche se ipotizzare il futuro in questo momento è quantomeno azzardato se non impossibile. Il quotidiano ci prova comunque e designa quelli che sono i calciatori che potrebbero crescere in rosa e dare continuità, infatti scrive che il sono già sufficienti i due terzi della stagione fin qui disputati per trarre delle indicazioni e decidere su chi puntare. E Lorenzo Lucca è senz’altro uno di questi. Ecco un estratto sul giovane calciatore: “Una storia se vogliamo davvero singolare la sua, dato che parliamo di un ragazzo che non è partito neppure una sola volta da titolare in maglia rosanero e che ha collezionato finora appena 3 presenze e meno di 70′ in campo. Ma è quasi unanime il coro di tecnici, compagni e osservatori che ritengono che sia, se non un predestinato, un calciatore con grandissime potenzialità su cui vale la pena di credere e investire. Lucca è un classe 2000, farà 20 anni a settembre e, cosa che lo diversifica dagli altri baby boom rosanero Silipo e Felici, è stato preso a titolo definitivo proprio all’ultimo giorno del mercato invernale. Il Torino infatti lo ha lasciato libero e in Sicilia è arrivato con un contratto fino al 30 giugno ma solo per lo status da dilettante. Formalmente poi il ragazzo sarà svincolato ma è ovvio che la sua prima scelta sarebbe proseguire col Palermo, naturalmente con un pluriennale da professionista”. Il quotidiano inoltre ha riportato alcune parole dell’agente, il palermitano Ninni Imborgia: «In accordo già definito non c’è ma non c’è neppure nessuna preclusione – spiega Imborgia – aspettiamo il finale di stagione, poi insieme alla famiglia e al ragazzo valuteremo».