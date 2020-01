L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul Protocollo di Intesa firmato tra il Palermo, Regione Siciliana e Ufficio Scolastico Regionale. All’incontro di ieri, presso l’Assessorato all’Istruzione e alla Formazione professionale, hanno partecipato Vaccaro, Felici e l’AD Sagramola. A partire da domenica, il club inviterà gli studenti delle scuole cittadine e della provincia, con cadenza settimanale, al “Barbera”. I giocatori andranno nelle scuole per stare a contatto con gli alunni: «E’ una sfida – afferma l’assessore Lagalla – sia per il Palermo che per questo assessorato che attraverso il Fondo Sociale Europeo tende a parlare ai giovani motivandoli».