Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e in Sicilia, i campionato per cercare di non diffondere il virus saranno sospesi fino al 3 aprile, naturalmente compresa la Serie D. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione in casa rosanero, gli uomini di Pergolizzi continua ad allenarsi in un Barbera blindatissimo, i rosa non vogliono perdere la normalità. Domenica ci sarà molto probabilmente un altro test in famiglia 11 vs 11 dalla durata di 90 minuti. Un modo per non perdere ritmo in attesa della decisione sul campionato dilettantistico. La speranza è che si possa ripartire il 5 aprile anche se ancora non si sa con quale partita. Forse dalla trasferta di Corigliano con scivolamento di tutto il calendario.

Per la prossima settimana continuano i provvedimenti precauzionali, non ci sarà infatti nessuna conferenza stampa, ma c’è un programma di interviste, dove i protagonisti rosanero parleranno di questo particolare periodo. Anche il capitano Santana farà sentire in qualche modo la propria voce con un intervento sul sito ufficiale del club rosanero. Il Palermo vuole continuare a sentirsi vivo.

Intanto Andrea Accardi, difensore del Palermo, è stato protagonista di un bellissimo gesto. Il giocatore palermitano ha partecipato alla raccolta fondi in favore dell’Ospedale Civico che necessita di materiale anti contagio. Accardi ha sia effettuato una personale donazione che spinto tutti i suoi contatti social a fare altrettanto.