Corriere dello Sport: “Il Lecce cambia rotta. Giampaolo al timone”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sul cambio di panchina al Lecce.

Il Lecce ha deciso di cambiare rotta: l’1-1 in rimonta contro l’Empoli non è stato sufficiente per salvare la panchina di Luca Gotti, ufficialmente esonerato. Marco Giampaolo, scelto da Pantaleo Corvino come nuovo allenatore, è chiamato a riportare la squadra su un percorso più stabile e propositivo. Nonostante i risultati altalenanti e una classifica che vede il Lecce appena sopra Monza e Venezia, il club punta ora a una scossa immediata, approfittando della pausa del campionato per imprimere un’identità tattica più definita.

L’operato di Gotti è stato messo in discussione per i frequenti cambi di formazione e per una gestione giudicata rischiosa, come nel caso dell’esterno Patrick Dorgu, impiegato in diversi ruoli. La scelta di Giampaolo, libero dall’esonero alla Sampdoria nel 2022, riflette la volontà del Lecce di avere un gioco chiaro e riconoscibile, accompagnato da una guida tecnica che possa condurre la squadra a una stagione più competitiva.