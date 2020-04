Come riportato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” il Catania offre Torre del Grifo alla serie A. Ecco infatti, alcune parole del presidente Gianluca Astorina: «Se la serie A ha bisogno di un posto in cui far tenere un possibile concentramento, beh, noi ci siamo: il complesso di Torre del Grifo può essere preso in considerazione. La struttura può vantare quattro campi di calcio regolamentari, due in erba artificiale e due in erba naturale, perfettamente tenuti. Inoltre è presente una foresteria in grado di garantire l’ospitalità ad almeno due squadre. Oltre alle palestre e agli altri servizi che possiamo garantire. So bene che la terza serie difficilmente potrà riprendere a giocare e per questo la casa del Catania può diventare per un periodo la casa delle migliori squadre di calcio italiano. Ritengo possa essere un’opportunità da sfruttare