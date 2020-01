L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le trattative del giorno in Serie A: “Il Cagliari, ieri, ha incontrato gli agenti di Gaston Pereiro (24), uruguaiano del PSV che ieri non ha lavorato col gruppo. Dopo aver rifiutato il prolungamento con gli olandesi, aspetta solo l’approdo in Italia, previsto nella giornata di oggi. C’è da registrare una frenata nella trattativa per portare in rossoblù anche Marko Pjaca (24), che deve preliminarmente prolungare il suo accordo con la Juve per potersi muovere in prestito con riscatto. Il Cagliari tuttavia non considera definitivamente saltata l’opzione, anzi. Con la Spal si parla di un possibile scambio tra Alberto Cerri (23), che piace anche al Torino, e Alberto Paloschi (30), mentre in difesa pare un duello col Brescia per Sebastien De Maio (32) dell’Udinese, che ha ceduto Nicholas Opoku (22) in prestito all’Amiens per sei mesi. Alla squadra di Ferrara piace anche Lucas Castro (30), cercato pure dal Lecce.

LECCE, BARAK E NON SOLO. Il Lecce si sta rendendo protagonista delle ultime ore di mercato. Antonin Barak (25), centrocampista che arriva in prestito secco fi no al termine della stagione dall’Udinese, ieri sera ha raggiunto la Puglia per viste e firma, in più è stata avanzata una richiesta formale alla Roma anche per Mert Cetin (23), centrale difensivo arrivato in estate nella Capitale ed ancora “oggetto misterioso”, con soli 220 minuti nelle gambe. I giallorossi, però, non sono convinti: per il momento hanno respinto al mittente. Sulle tracce del turco, però, c’è anche la Sampdoria, che intanto ha ufficializzato l’ingaggio di Kristoffer Askildsen (19), nazionale danese preso dallo Stabaek che intanto farà la spola tra prima squadra e Primavera. In uscita, potrebbe partire Vasco Regini (29), chiesto con insistenza dal Brescia.

NEDELCEARU E GLI ALTRI. Il club del presidente Cellino potrebbe chiudere a breve anche per Ionut Nedelcearu (23) dell’FK Ufa, club che milita nella massima serie russa, già nazionale rumeno (14 presenze). Si lavora sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto intorno ai 3,5 milioni. E’ proprio questa la mossa che ha liberato Giangiacomo Magnani (24), facendolo rientrare con sei mesi d’anticipo al Sassuolo. Per la fascia mancina nel mirino c’è sempre Charalanbos Lykogiannis (26) del Cagliari, mentre si aspetta solo la fumata bianca per Miha Zajc (25), trequartista del Fenerbahce, che avrebbe già fatto arrivare il proprio placet al trasferimento.

IAGO FALQUE AL GENOA. Iago Falque (30), alla fine, ha detto no alla Spal. Si trasferirà in prestito con diritto di riscatto al Genoa, dove ieri ha sostenuto le visite mediche. Ritroverà Vittorio Parigini (23), arrivato pure lui dal Torino, ma a titolo definitivo: firmerà un contratto per 5 anni. Il Parma, che dovrà fare a meno di Luigi Sepe (28) a lungo – da 1 a 3 mesi, ha scritto lo stesso giocatore su Instagram – sta chiudendo per Ionut Radu (22) via Inter ed intanto ha ufficializzato il prolungamento di contratto di Bruno Alves (38), il capitano, che resterà fino al 2021. Piace però anche Gianluca Caprari (26) della Sampdoria, su cui c’è fortissimo il Sassuolo. L’alternativa per la squadra emiliana è Emre Mor (23) del Celta Vigo. LE ALTRE. L’Atalanta, aspettando di poter chiudere per Maxence Lacroix (19) del Sochaux per cui ha offerto 3 milioni più bonus, ha trovato l’accordo per Bosko Sutalo (20), difensore dell’Osijek”.