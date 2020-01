L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le trattative del giorno in Serie B: “Non si arrende all’attualità e a una difficilissima classifica il Cosenza. Rinnovata la fiducia Piero Braglia (e chi altri potrebbe riavvicinare alla salvezza il club silano se non il tecnico maremmano che lo ha riportato in B e condotto a un passo dai play off la scorsa stagione?) il ds Trinchera prova ad alimentare diverse trattative di mercato, ormai in “zona Guarascio”. Venerdì si chiude ed è l’ora del “last minute” tipico del patron che nelle scorse stagioni ci ha sempre azzeccato anche grazie alla competenza del proprio diesse. Ecco perché l’ultimo obiettivo sarebbe addirittura un grande colpo, soprattutto se Braglia dovesse riuscire a limitarne il carattere e a indirizzarne le energie tutte sul terreno di gioco. Piace Nikola Ninkovic (25) fuori rosa ad Ascoli dopo il mancato accordo con il Bari e comunque destinato a cambiare aria e a essere tagliato come Alessio Da Cruz (23) già tornato al Parma e ora per il mercato estero. Affare difficile, perché bisognerà convincere il calciatore serbo, bizzoso di suo! Anche il Crotone sogna il colpaccio: contatti con il Brescia per l’attaccante Alfredo Donnarumma (30), ma difficilmente si sposterà dalle Rondinelle. Andrea Nalini (29) interessa a Padova e Vicenza. Gabriele Bellodi (20) al Cagliari.

NON SOLO MELCHIORRI. La trattativa tra Pescara e Perugia per Federico Melchiorri (32) resta in piedi. Nessuna possibilità, invece, di un ritorno in biancazzurro per Leonardo Mancuso (27). Difficile arrivare a Stefano Moreo (27) e più ancora ad Antonino Lagumina (23) che potrebbero lasciare Empoli solo per la A. Non c’è l’intesa sull’ingaggio con Raffaele Pucino (28). Rumors (infondati) di un ritorno in Abruzzo di Riccardo Sottil (21) che è seguito dal Genoa. Intanto, arriva un giovane difensore Daniel Dumbravanu (19): il baby moldavo si aggregherà alla Primavera di Di Battista. Sul fronte cessioni, è arrivata anche l’ufficialità: Matteo Ciofani (32) sino al 2021 al Bari. Il portiere albanese Elhan Kastrati (21) va al Trapani. Potrebbe essere sostituito da Fabrizio Alastra (23) del Parma. Il Venezia ha definito l’arrivo del difensore Davide Riccardi (23) in prestito dal Lecce. Mentre si ferma Moscati (lesione al legamento crociato e del menisco destro), il Trapani preleva in prestito il terzino israeliano Shay Ben David (23) dal Maccabi Haifa. Vicinissimo il centrale Roberto Pirrello (23), in prestito dall’Empoli. Piacciono i difensori Sedrick Kalombo (24) e Jean-Claude Billong (26) della Salernitana (ma bisogna convincere il giocatore), il centrocampista Malick Mbaye (25) del Chievo e gli attaccanti Giuseppe Panico (22) del Cittadella, Filip Piszczek (24) del Cracovia e Moussa Sylla (20) del Monaco. Avviata con la Cremonese la trattativa per portare all’Entella Simone Palombi (23). Contatto anche con l’Empoli per Stefano Moreo (26).

ALTRI AFFARI. L’Ascoli pensa sempre al terzino Luca Ranieri (22) della Fiorentina. In uscita Lorenzo Laverone (30), richiesto dalla Triestina, e Raffaele Pucino (28) pronto a tornare al Pescara. Si fa strada anche uno scambio di portieri con il Novara dove andrebbe Ivan Lanni (29) al posto di Gabriele Marchegiani (23). L’Ascoli ha chiesto allo Spezia il centrocampista Luca Mora (31), al Benevento Lorenzo Del Pinto (29) e al Bari l’attaccante italo-argentino Franco Ferrari (24). Ufficiale al Chievo Francesco Renzetti (32), laterale mancino in arrivo dalla Cremonese. Obiettivo ambizioso per l’attacco: Vincenzo Millico (19) ieri sera in campo a San Siro col Torino”.