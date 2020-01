L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla questione centro sportivo del Palermo. Per Giovedì è stato fissato un incontro con Regione e Comune presso l’assessorato ambiente e territorio. Il Palermo punta ancora ai terreni dell’ex campo Rom in viale del Fante, di proprietà del demanio e situati a poche centinaia di metri dallo stadio. Ma la strada è in salita e il club studia anche altre soluzioni alternative.