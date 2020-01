L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla battaglia psicologica tra Palermo e Savoia. La vendita dei biglietti per la gara interna col Messina è stata posticipata a data e orario da definire: l’impressione è che in realtà la società voglia fare di tutto per mantenere la contemporaneità rispetto alla formazione campana che, per abitudine, chiede lo spostamento delle gare interne dalle 14:30 alle 15. Il Palermo sta valutando la possibilità di chiedere a sua volta lo spostamento del proprio match alle 15, giustificandolo non solo con la necessità di rispettare una “par condicio”, ma anche col fatto che si tratti di un derby con rientro in giornata, motivo per cui ai messinesi poco cambia una dilazione di 30′. Da qui, il blocco della vendita dei biglietti dato che ancora non è certo l’orario d’inizio della gara al Barbera.