Corriere dello Sport: “Gomes e Diakitè affaticati. Le probabili formazioni di Brescia-Palermo”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match di oggi tra Brescia e Palermo.

Stadio “Rigamonti”, ore 14 IN TV: Dazn e Sky Sport 252 ARBITRO: Rutella di Enna. Guardalinee: Ceccon e Ricci. Quarto uomo: Gauzolino. Var: Marini. Avar: Meraviglia.

Dei cambi oggi ci saranno per fornire energie fresche: Gomes e Diakitè in questi giorni hanno riposato svolgendo solo la rifinitura, ci sono giocatori che hanno tirato a lungo la carretta in questi mesi. Probabile l’innesto di Coulibaly in mediana e di Graves dietro. Ai complimenti per Traorè («grande talento, ha lavorato bene anche in fase di non possesso»), Corini ha unito però anche quelli per Di Francesco, chiarendo che si aspetta molto da lui. Oggi dovrebbe partire lui e l’ex milanista entrare semmai in corso d’opera.

Brescia Allenatore: Maran. A disp.: 12 Cortese, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 16 Cartano, 3 Huard, 18 Jallow, 27 Olzer, 7 Bjarnason, 39 Besaggio, 29 Borrelli, 31 Ferro. Ind.: Andrenacci, Fogliata, Lezzerini. Squal.: Van de Looi. Diff.: Adorni, Borrelli, Fares. Ultime: Galazzi sulla trequarti con Bianchi, Cistana ha recuperato.

Allenatore: Corini. A disp. 13 Kanuric, 15 Marconi, 23 Diakitè, 31 Aurelio, 4 Gomes, 6 Stulac, 20 Vasic, 53 Henderson, 7 Mancuso, 11 Insigne, 27 Soleri, 70 Traorè.

Squal.: -. Diffidati: Coulibaly, Lucioni, Di Mariano, Segre. Ind.: Desplanches, Lucioni. Ultime: Gomes e Diakitè affaticati, Di Francesco titolare nel tridente.